Мединский назвал дату открытия Политехнического музея в Москве
Экс — министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский назвал дату открытия Политехнического музея после реставрации, информирует радио kp.ru.
Работы на объекте продолжаются на протяжении нескольких лет. Музей должен был открыться 12 декабря, однако ремонт пришлось временно остановить из-за пандемии коронавируса.
«Открытие перенесли на июнь 2021 года», — уточнил Мединский.
По его словам, проект предусматривает возможность гостей пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам. Бывший министр культуры добавил, что обновленный музей будет очень красивым и масштабным музейно-общественным пространством.