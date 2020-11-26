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    26 ноября 2020, 10:53

    Мединский назвал дату открытия Политехнического музея в Москве

    Полина Петрова

    Экс — министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский назвал дату открытия Политехнического музея после реставрации, информирует радио kp.ru.
    Мединский назвал дату открытия Политехнического музея в Москве

    Работы на объекте продолжаются на протяжении нескольких лет. Музей должен был открыться 12 декабря, однако ремонт пришлось временно остановить из-за пандемии коронавируса.

    «Открытие перенесли на июнь 2021 года», — уточнил Мединский.

    По его словам, проект предусматривает возможность гостей пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам. Бывший министр культуры добавил, что обновленный музей будет очень красивым и масштабным музейно-общественным пространством.