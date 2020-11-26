Мединский назвал дату открытия Политехнического музея в Москве

Работы на объекте продолжаются на протяжении нескольких лет. Музей должен был открыться 12 декабря, однако ремонт пришлось временно остановить из-за пандемии коронавируса.

«Открытие перенесли на июнь 2021 года», — уточнил Мединский.

По его словам, проект предусматривает возможность гостей пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам. Бывший министр культуры добавил, что обновленный музей будет очень красивым и масштабным музейно-общественным пространством.