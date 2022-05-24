Меч возрастом в 1,5 тысячи лет нашли в Приморье

В селе Покровка Приморского края местный житель во время полевых работ обнаружил необычный меч и передал его музею истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Как выяснилось, найденному артефакту полторы тысячи лет.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это меч эпохи троецарствия — периода трех государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I века до нашей эры по VII в нашей эры. Переданный артефакт датируется по аналогичным предметам, найденным на Корейском полуострове, V–VII веками», — сообщил главный хранитель музея Максим Якупов.

Артефакт будет передан на изучение, а затем он поступит в музейный фонд России.