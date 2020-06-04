«Мастерская Брусникина» поставила спектакль в игре The Sims 4

Серия виртуальных представлений начинается с эпизода из пьесы драматурга Максима Курочкина «Небо». Некоторое время назад по этому и другим произведениям автора был поставлен культовый спектакль «Выключатель».

«Сегодня театр принимает вызов времени и осваивает 3D-пространство», — говорится в сообщении.

Авторы постановок охарактеризовали свой креативный проект как серию видеоспектаклей. Они родились из ностальгии по «нормальной жизни», когда можно было репетировать пьесы на сцене и показывать спектакли живым зрителям.

Персонажей разработали дизайнеры Лена Микулинская и Эмилия Кивелевич. Закадровые голоса подарили актеры Марина Васильева, Гладстон Махиб, Алиса Кретова и Алексей Любимов.

Посмотреть спектакль можно на YouTube-канале «Мастерской Брусникина».