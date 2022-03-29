Мастер-классы по парусному спорту проведут в Тарко-Сале

Мастер-классы по парусному спорту пройдут в Тарко-Сале в рамках проекта «Паруса Ямала». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мероприятие будет приурочено к 90-летию Пуровского района. В нем смогут поучаствовать воспитанники спортивных секций, школьных объединений и центров дополнительного образования.

Члены регионального отделения РГО отметили, что в регионе также пройдет национальная премия в области географии, экологии, зоологии и ботаники, запустится проект по внутреннему туризму «Амбассадоры Севера» и другие мероприятия.

«Проекты, представленные отделением Русского географического общества, достаточно проработанные, интересные и разноплановые», — рассказал первый заместитель директора регионального департамента внешних связей Сергей Урамаев.