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    29 марта 2022, 15:10

    Мастер-классы по парусному спорту проведут в Тарко-Сале

    Дарья Морозова

    Мастер-классы по парусному спорту пройдут в Тарко-Сале в рамках проекта «Паруса Ямала». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Мероприятие будет приурочено к 90-летию Пуровского района. В нем смогут поучаствовать воспитанники спортивных секций, школьных объединений и центров дополнительного образования.

    Члены регионального отделения РГО отметили, что в регионе также пройдет национальная премия в области географии, экологии, зоологии и ботаники, запустится проект по внутреннему туризму «Амбассадоры Севера» и другие мероприятия.

    «Проекты, представленные отделением Русского географического общества, достаточно проработанные, интересные и разноплановые», — рассказал первый заместитель директора регионального департамента внешних связей Сергей Урамаев.