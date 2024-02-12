Культура 12 февраля 2024, 15:30 «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд Фильм «Мастер и Маргарита» собрал 1,5 миллиарда рублей в кинотеатрах

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Фильм «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым в России и странах СНГ в уикенд третий раз подряд. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Всего картина собрала в прокате порядка 1,5 миллиарда рублей. За прошлый уикенд сборы фильма составила свыше 338 миллионов рублей.

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В топ-5 самых кассовых фильмов также вошли «Бременские музыканты», «Конец славы», «Холоп-2» и «Воздух».

Фильм «Мастер и Маргарита» — работа режиссера Михаил Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Тиль, Мастера сыграл Евгений Цыганов, а Маргариту — Юрия Снигирь.

Ранее сыгравший Воланда в мини-сериале Олег Басилашвили признался, что не хочет смотреть новую экранизацию романа. По его словам, фильм не относится к писателю Михаилу Булгакову и является совершенно самостоятельным произведением.