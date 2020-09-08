Маски и шоу. Назван главный аксессуар Венецианского кинофестиваля
Венецианский кинофестиваль стартовал 2 сентября на острове Лидо. Для участия селебрити, репортерам и фотографам пришлось сдать тест на коронавирус за три дня до вылета в Италию. А также по прибытии в Венецию и спустя еще пять дней после.
Залы разрешено заполнять лишь частично, чтобы соблюдать дистанцию. Зрители находятся в масках.
Актриса Тильда Суинтон сфотографировалась в карнавальной маске, но потом все же надела медицинскую. Вместе с режиссером Педро Альмодоваром она представляет фильм «Человеческий голос».
Председатель жюри Кейт Бланшетт.
Актриса Ванесса Кирби.
И многие-многие другие.
По некоторым данным, Андрей Кончаловский, участвующий в основном конкурсе с лентой «Дорогие товарищи», приехал в Италию еще месяц назад, и все это время находился в изоляции. А Ивану Твердовскому выдали «визу в виде исключения».