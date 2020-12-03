Маски и перчатки не только в зале, но и на сцене. Губернский театр представит премьеру «Дяди Вани»

Главный герой, Иван Петрович Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно. Свой взгляд создатели спектакля сфокусировали не на «драме провинциальной жизни», а на поиске спасения для человека, возможного только в любви.

«Дядя Ваня» — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова — «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту Сергей Безруков режиссер, художественный руководитель Губернского театра

Идея поставить «Дядю Ваню» возникла у Сергея Безрукова в разгар пандемии — театру пришлось срочно искать замену премьере «Маскарада» в постановке литовского режиссера Роландаса Аткочюнаса, которая не смогла состояться из-за карантина. В сценографии, придуманной Сергеем Безруковым совместно с Анной Матисон, тоже есть приметы карантинных времен.

«Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью. И в моей постановке все это будет: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни. Мы обыграем новую театральную реальность: в зале будут ящики с рассадой, которые мы разместим между зрителями — это добавит и колорита, и актуальности. А маски и перчатки будут не только на зрителях в зале, но иногда и на артистах — причем это оправдано чеховским текстом», — рассказал режиссер спектакля Сергей Безруков.

Роль Астрова исполнит Антон Хабаров, Елену Андреевну сыграет Карина Андоленко, в роли Войницкого — Сергей Безруков.

«Я сыграю Войницкого, своего ровесника — ему, как и мне, 47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому», — отметил Сергей Безруков.

Премьерные спектакли покажут в Губернском театре 11, 12 и 16 декабря.