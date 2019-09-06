«Машу и Медведя» покажут в кино британским и ирландским детям

Полнометражный релиз сериала «Маша и Медведь» покажут на широком экране в Великобритании и Ирландии. В прокат он выйдет в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment.

Показ мультфильма начнется уже 20 сентября, рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор Animaccord Group Алексей Меркулов. Длительность проката составит минимум четыре недели.

В релиз, по имеющимся сведениям, включили уже вышедшие серии. Кроме того, он содержит часть третьего сезона мультипликационного сериала. Ее покажут впервые.

Дистрибьютором выступила британская компания Generation Media. По словам Меркулова, в Великобритания ее доля по сборам составит от 5% до 25%.

Безруков предложил брать «мзду» за выход на экраны иностранного кино Подробнее

«Маша и Медведь», напомнил глава Animaccord Group, уже выходил в зарубежный прокат. Так, в 2015 году в Италии история о дружбе маленькой девочки и медведя собрала 4,34 миллиона евро. Ее показали на 550 экранах. Видели мультфильм и во Франции, Нидерландах, Бразилии и на Ближнем Востоке.

Предположить, сколько соберет «Маша и Медведь», довольно сложно. В этом году, заметил главный редактор портала Kinodata.pro Сергей Лавров, другие российские картины выходили лишь в ограниченный прокат и шли в иностранных кинотеатрах только одну-две недели. Аналитики назвали британский рынок непростым для зарубежного кино.