Машков рассказал о перезапуске «Страстей по Бумбарашу»

Известный спектакль «Страсти по Бумбарашу» вновь показывают в «Табакерке» в обновленном виде. Художественный руководитель театра Владимир Машков рассказал о работе над ним. Об этом сообщила газета «Известия».

«У нас большой творческий организм, о котором мечтал и над созданием которого много трудился Олег Павлович Табаков, и он очень хотел, чтобы „Бумбараш“ вернулся в репертуар», — рассказал артист.

Он отметил, что этот проект стал подведением итогов его работы на должности худрука, так как в спектакле играет весь курс Школы Табакова, который он сам набирал два года назад. Машков отметил, что по-прежнему делается упор именно на молодых актеров.

Также он рассказал, что очень переживал перед премьерой. Ему постоянно казалось, что на спектакле обязательно что-то пойдет не так.

Ранее умер советский и российский театральный режиссер Валентин Рыжий. За всю жизнь режиссер поставил более 50 спектаклей. Рыжий работал в Московском театре на Таганке с 1995 года. Он также трудился для Белорусского государственного молодежного театра, Театра-студии московской консерватории, Ленкома, Московского молодежного театра «На Красной Пресне» (ныне — Театр «Около дома Станиславского»).