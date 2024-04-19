Культура 19 апреля 2024, 16:58 Машков призвал снимать искренние фильмы об СВО Актер Машков назвал искренность важнейшим качеством фильмов об СВО РИА «Новости»

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Актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков подчеркнул значимость фильмов о специальной военной операции на Украине. Однако отметил в интервью ТАСС, что такие ленты должны быть искренними.

Особенно значимой составляющей лент об СВО, по его мнению, являются талантливые сценарии.

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«Конечно же, они необходимы. Но очень важно, чтобы это были талантливые, искренние произведения, потому что основа любого кино — это сценарий, сценарий со словами, которые должны попадать туда, куда и должно попадать слово — в сердце, в душу», — заявил Машков.

Он отметил, что пока ему не предлагали участвовать в съемках фильма о спецоперации.

Кинорежиссер и председатель правления студии «Тритэ» Никита Михалков также заявил, что его компания рассмотрит возможность создания фильма об СВО, только если получит качественный сценарий.