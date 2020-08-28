Машков опроверг увольнение Хайруллиной и Матвеева

«Я никого не уволил. Эта система введена еще Олегом Павловичем, у нас контракты с артистами на один год. У нас достаточно плотный коллектив, огромная работа. Артисты искренне говорят, что у них есть работа на стороне», — рассказал он.

Если другая работа актера несовместима с деятельностью в театре, ему предлагают иной договор. Когда актер снова найдет достаточно времени на театр, учреждение культуры может продлить с ним прежний договор.

Машков также подтвердил, что Матвеев решил уехать к семье в Санкт-Петербург. Именно поэтому в спектакле Евгения Писарева «Кинастон» по пьесе Джеффри Хэтчера будет играть другой человек. В пресс-службе театра сообщили, что Хайруллина продолжит играть в двух спектаклях ТОТ — «Волки и овцы» и «Чайка».

Ранее актриса Татьяна Нестеренко пожаловалась в соцсети, что Машков «уволил половину труппы», включая Хайруллину и Матвеева, напомнила «Газета.ru».