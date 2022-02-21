Marvel выпустит серию комиксов про загадочный вирус по книге Джорджа Мартина

Marvel выпустит серию комиксов, основанную на сборнике «Дикие карты» писателя Джорджа Мартина. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Мои поклонники, вероятно, в курсе, что Wild Cards World занимает особое место в моем сердце. Поэтому иметь честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается создать повествование с самого начала в виде комикса, приносит мне бесконечную радость», — рассказал Мартин.

Над адаптацией будет работать сам писатель вместе со сценаристом «Доктора Кто» Полом Корнеллом и художником Майклом Хоторном.

«Дикие карты» появились задолго о «Песни льда и пламени», по которой впоследствии был снят сериал «Игра престолов». Над сборником Мартин начал работать в 1987 году. Он включает в себя более 50 произведений. Серия описывает альтернативную историю после Второй мировой войны, когда население Земли вынуждено бороться с загадочным вирусом.