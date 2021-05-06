Marvel выпустит сериал про Локи раньше запланированной даты

На YouTube-канале Marvel Studios появился промо-ролик сериала «Локи». Студия изменила дату релиза, передает ИА Nation News.

По данным информагентства, премьера сериала была намечена на 11 июня этого года. Однако дату премьеры решили сдвинуть на два дня раньше. Также изменились и дни выхода новых эпизодов. Они будут появляться каждую среду.

Согласно сюжету бог плутовства и хитрости Локи оказывается в плену у организации, которая отвечает за целостность времени. Он должен исправить временную аномалию, созданную им же самим, чтобы искупить свои ошибки.