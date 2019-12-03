  • Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы». Что мы узнали из видео

    03 декабря 2019, 14:05

    Юлия Булыгина

    Marvel Studios опубликовала первый трейлер боевика «Черная вдова», где главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Пока понятно, что это будет фильм про очень красивую российскую шпионку.

    Действие «Черной вдовы» с точки зрения хронологии во всей киновселенной Marvel происходит между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Скарлетт Йоханссон играет роль шпионки Наташи Романофф, которая служит в КГБ. В представленном ролике впервые можно увидеть девушку в белом костюме, который был показан в конце августа.

    Главным злодеем станет Таскмастер, или Надсмотрщик. В соцсетях уже публиковали концепты с ним, теперь персонажа можно увидеть на видео.

    Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы». Что мы узнали из видео | Изображение 1
    Источник фото: YouTube

    По данным СМИ, в фильме также появятся Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего и Красный страж от Дэвида Харбора.

    СМИ: Дауни-младший вновь сыграет «Железного человека» в «Черной вдове»

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    Впервые персонаж Скарлетт Йоханссон появился в фильмах Marvel в 2010 году в «Железном человеке», однако судьба Наташи Романофф будет показана отдельно.

    Пользователи оценили костюмы российской шпионки.

    Абсолютное большинство остались довольны образом.

    Шпионка получилась в стиле супергероя.

    Многие пользователи отметили, что, судя по трейлеру, фильм получится довольно феминистским, что, в целом, отвечает современным веяниям.

    Премьера «Черной вдовы» запланирована на 1 мая 2020 года.