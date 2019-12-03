Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы». Что мы узнали из видео

Marvel Studios опубликовала первый трейлер боевика «Черная вдова», где главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Пока понятно, что это будет фильм про очень красивую российскую шпионку.

Действие «Черной вдовы» с точки зрения хронологии во всей киновселенной Marvel происходит между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Скарлетт Йоханссон играет роль шпионки Наташи Романофф, которая служит в КГБ. В представленном ролике впервые можно увидеть девушку в белом костюме, который был показан в конце августа.

Главным злодеем станет Таскмастер, или Надсмотрщик. В соцсетях уже публиковали концепты с ним, теперь персонажа можно увидеть на видео.

Источник фото: YouTube

По данным СМИ, в фильме также появятся Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего и Красный страж от Дэвида Харбора.

СМИ: Дауни-младший вновь сыграет «Железного человека» в «Черной вдове» Подробнее

Впервые персонаж Скарлетт Йоханссон появился в фильмах Marvel в 2010 году в «Железном человеке», однако судьба Наташи Романофф будет показана отдельно.

Пользователи оценили костюмы российской шпионки.

Абсолютное большинство остались довольны образом.

Шпионка получилась в стиле супергероя.

Многие пользователи отметили, что, судя по трейлеру, фильм получится довольно феминистским, что, в целом, отвечает современным веяниям.

Премьера «Черной вдовы» запланирована на 1 мая 2020 года.