Marvel анонсировала выход нового сериала. В нем раскроют секреты супергероев

По данным информагентства, в каждом из эпизодов сериала Ник Фьюри прольет свет на темные пятна в биографиях героев и злодеев кинематографической вселенной. Таким образом, она станет более целостной и понятной.

Отмечается, что стилистика сериала представляет собой сочетание классической анимации и анимированных комиксов. Создатели франшизы пока оставили в секрете, сколько серий будет показано в первом сезоне.