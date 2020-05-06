Marvel анонсировала выход нового сериала. В нем раскроют секреты супергероев
На стриминговой платформе Disney+ 15 мая стартует новый анимированный сериал «Досье Фьюри» от компании Marvel. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, в каждом из эпизодов сериала Ник Фьюри прольет свет на темные пятна в биографиях героев и злодеев кинематографической вселенной. Таким образом, она станет более целостной и понятной.
Отмечается, что стилистика сериала представляет собой сочетание классической анимации и анимированных комиксов. Создатели франшизы пока оставили в секрете, сколько серий будет показано в первом сезоне.