Marvel анонсировала выход комиксов с Человеком-пауком-геем

В сентябрьском выпуске комиксов Edge of Spider-Verse появится Человек-паук нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание CBR со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Человека-паука-гея зовут Web-Weaver, и он работает дизайнером одежды в агентстве Van Dyne.

«Когда я придумывал персонажа, я сразу понял, что он не сможет олицетворять всех геев сразу. Ни один персонаж не может этого сделать. Да, его бесстрашная женственная натура играет ключевую роль в сюжете, но все же эта история не об этом», — автор комикса заявил Стив Фокс.

В создании сюжетной линии участвовали Дэн Слотт, Фил Лордом, Кристофер Миллер и другие. Edge of Spider-Verse состоит из пяти выпусков, каждый из которых представляет собой уникальную историю. Пять выпусков Edge of Spider-Verse завершатся эпическим финалом, который Marvel планирует выпустить позже.