Культура 02 марта 2023, 10:39 Марк Тишман назвал грандиозной игру актеров в фильме «Праведник» РИА «Новости»

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Певец Марк Тишман поделился с фанатами фильмами, сериалами и книгой, которые его потрясли. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Артист начал свою собственную подборку с фильма «Праведник», который сейчас идет в кинотеатрах.

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«Фильм основан на реальной истории. Эта история не укладывается в голове. Это история простого обычного человека, который, помогая другим, становится героем. Это история, актуальная во все времена. Это фантастическая музыка и грандиозные актерские работы», — сказал Марк Тишман.

Второй фильм, который певец рекомендовала к просмотру, — это «Рука Бога» о Диего Марадоне. Тишман назвал картину музыкальным признанием жизни в любви. Еще один итальянский фильм, который полюбился артисту, — это «Идеальные незнакомцы». Комедию пересняли и адаптировали несколько стран, включая Россию, но Марк Тишман рекомендовал именно оригинал.

Из сериалов певец выделил «Нарко» о Пабло Эскобаре. Правда, понравились ему только первые два сезона.

Последняя рекомендация Марка Тишмана — книга «Обещание на рассвете» Ромена Гари. По мнению певца, она затронет каждого.