Марк Руффало поделился мнением насчет актрисы на роль Женщины-Халка

Роль Женщины-Халка в новом сериале Marvel могла бы сыграть Тесса Томпсон. Актриса, исполнившая роль Валькирии, справилась бы и с этим образом.

Такую кандидатуру назвал Марк Руффало в беседе с изданием Entertainment Tonight.

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«Знаю, Тесса Томпсон уже Валькирия, но из нее бы получилась отличная Женщина-Халк», — заметил сыгравший Брюса Бэннера артист.

Роль Халка в киновселенной Marvel Руффало исполняет с 2012 года.

В августе стало известно, что сериал о Женщине-Халке выйдет на Disney+. Об этом на ежегодной выставке D23 Expo рассказал глава Маrvеl Studios Кевин Файги.

«Брюс Бэннер больше не единственный Халк во вселенной Marvel», — заметил тогда продюсер.

Будет ли занят в проекте сам Руффало, пока неизвестно.

В комиксах Женщина-Халк приходится Бэннеру двоюродной сестрой. Сверхспособности появляются у адвоката Дженнифер Уолтерс после экстренного переливания крови, которое сделал ей брат. Днем она использует свою силу в суде, а ночью — против суперзлодеев. Уолтерс сохранила способность здраво мыслить после превращения в Халка.