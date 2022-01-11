Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале о Второй мировой войне

Актеры Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале по роману «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра о Второй мировой войне. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Сериал выйдет на Netflix. Руффало сыграет сотрудника музея естественной истории в Париже Даниэля Леблана. Его персонаж должен спрятать драгоценность пока Франция оккупирована. Хью Лори исполнит роль ветерана Первой мировой войны Этьена Леблана, который записывает подпольные радиопередачи для движения Сопротивления.

Режиссером сериала станет Шон Леви, который работал над «Очень странными делами». Всего в проекте будет четыре серии.