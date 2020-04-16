    16 апреля 2020, 13:28

    Мария Захарова стала гостем проекта «Личные связи»

    Ольга Ситникова

    Новый общественно-политический проект «Личные связи» создала «Русская планета» и кинокомпания «Амальгама», при поддержке Авторадио. В программе уже появились первые гости.

    Зрители «Личных связей» увидят серию интервью с известными гражданами России. Герои выпусков поделятся подробностями о своей жизни и работе. Ведущим проекта стал журналист, общественный деятель и пионер отечественного FM-радиовещания Юрий Костин.

    В первой серии зрители увидели отечественного медика и специалиста в области биотехнологий и генной инженерии Николая Дурманова. Во второй — официального представителя МИД РФ Марию Захарову.