Мария Захарова стала гостем проекта «Личные связи»

Зрители «Личных связей» увидят серию интервью с известными гражданами России. Герои выпусков поделятся подробностями о своей жизни и работе. Ведущим проекта стал журналист, общественный деятель и пионер отечественного FM-радиовещания Юрий Костин.

В первой серии зрители увидели отечественного медика и специалиста в области биотехнологий и генной инженерии Николая Дурманова. Во второй — официального представителя МИД РФ Марию Захарову.