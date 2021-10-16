Мария Захарова рассказала об успехе своей песни на YouTube

Видео на песню «До предела» в исполнении Валерии и Макса Фадеева собрало на YouTube 18 миллионов просмотров. Текст для нее написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она написала, что клип никто специально не продвигал, но при этом он пользуется большой популярностью.

«Его просто слушают и смотрят», — написала Захарова.

О том, что официальный представитель МИД России пишет тексты для песен, известно давно. Композиции ее авторства исполняли Любовь Успенская, Катя Лель, Наргиз Закирова и Александр Коган.

Песня «До предела» в конце прошлого года получила премию «Золотой граммофон», которую вручает «Русское радио». Сама Мария Захарова рассказывала, что изначально стихи были от лица женщины, но по просьбе Макса Фадеева она изменила текст и добавила мужскую часть.