Мария Степанова вошла в шорт-лист Букеровской премии

Книга российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Три года назад это произведение удостоилось награды «Большая книга».

В новом формате премии, который был принят в 2016 году, Мария Степанова стала первым российским писателем, попавшим в лонг-лист, а затем в шорт-лист. В старом формате в число номинантов входили Людмила Улицкая и Владимир Сорокин.

Книгу «Памяти памяти» в переводе Саши Дагдейл жюри Букеровской премии выделило за исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи.

Кроме Степановой, на награду претендуют французские писатели Давид Диопа с книгой «Ночью вся кровь черна» и Эрик Вюйяр с «Война бедных», аргентинский автор Мариана Энрикес с произведением «Опасности курения в постели», испанец Бенжамин Лабатут «Когда мы перестали понимать мир» и датчанка Ольга Равн с романом «Сотрудники».

Победителя премии объявят 2 июня. Церемония будет проходить онлайн из британского города Ковентри.