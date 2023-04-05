Культура 05 апреля 2023, 11:10 Мария Киселева вернулась к роли строгой ведущей в новом шоу «На выход!»

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Олимпийская чемпионка, актриса, журналист и телеведущая Мария Киселева снова вернулась на экраны в строгом и язвительном образе в новом шоу «На выход!». Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Шоу — обновленная версия некогда популярной передачи «Слабое звено», но теперь оно выходит на СТС. Мария Киселева рассказала, что ей очень нравятся изменения, которые произошли с форматом.

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«От момента, когда я приехала на съемки, до встречи с игроками на самой площадке проходит часа два — идет грим, подготовка. Есть время настроиться и выйти на площадку уже в образе ведущей программы „На выход!“. Мне очень нравятся и изменение декораций, и корректировка правил в начальном и в финальном раунде — это добавляет остроты ощущений», — рассказала ведущая.

Многие зрители заметили, что за 20 лет Мария Киселева практически не изменилась. По ее словам, никакого секрета молодости нет. Ведущая настаивает, что главное — быть счастливым и делать то, что нравится. В остальном она не зациклена на правильном питании и ежедневных походах в салон, все делает с удовольствием.

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