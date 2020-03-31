Мариинский театр проведет трансляцию балета «Медный всадник»

Театр покажет постановку в трех актах и 13 картинах «Медный всадник» артиста балета и балетмейстера Юрия Смекалова. Ее премьера состоялась 31 марта 2016 года.

Спектакль будет длиться три часа. Также предусмотрено два антракта.

Ранее Большой театр начал трансляцию спектаклей «золотого фонда». За сутки балет «Лебединое озеро» посмотрели более миллиона пользователей.