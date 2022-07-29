Мариинский театр Петербурга представил собственную стриминговую платформу

В Санкт-Петербурге Мариинский театр представил зрителям собственную стриминговую платформу, на которой будут транслироваться спектакли и концерты. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

По словам сотрудников театра, на данный проект был потрачен примерно год. Техническое решение было предоставлено одним из ведущих российских провайдеров облачных услуг и сервисов, написал сайт Neva.Today.

На платформе будут транслироваться не только постановки, но и закулисные моменты жизни Мариинского театра в режиме онлайн. Любой желающий гражданин России сможет увидеть трансляцию.