Марголис высказался о новом альбоме «ДДТ»

Музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис поделился впечатлениями от новой пластинки группы ДДТ «Творчество в пустоте», релиз которой состоялся накануне. Об этом сообщило ИА НСН.

Марголис заметил, что довольно сложно оценивать в краткой форме современные проекты Юрия Шевчука и группы «ДДТ», поскольку в творчестве музыканта всегда есть «метафорическое обилие, детальная пристальность к окружающему его социуму». По мнению журналиста, в новом альбоме прослеживается все то, что Шевчук разрабатывает в последние десятилетия.

«На мой взгляд, это началось с альбома „Иначе“. В каждом его последующем проекте, будь то „Галя ходи“ или то, что делалось чуть раньше, есть переклички с линией, начатой в „Иначе“. С музыкальной точки зрения тут есть сочетание трип-хоповых изысканий и вполне привычной для него мелодики», — заметил Марголис.