Марго Робби снимется в новой версии «Пиратов Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби исполнит роль в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря», где все главные роли должны достаться женщинам.

Эта кинолента станет отдельным проектом, не связанным с объявленным перезапуском франшизы, сообщил Hollywood Reporter.

Сценаристом новой версии «Пиратов» выступит Кристина Ходсон. Она заявила, что новый фильм не должна рассматриваться, как побочный продукт фильмов с Джонни Деппом в главной роли, пишет Fox News. Место продюсера достанется Джерри Брукхаймеру, который уже работал с данным циклом.

Детали сюжета пока держатся в тайне. Предположительно, это будет отдельная история с новыми героями. Какого именно персонажа сыграет Робби в этом проекте, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Марго Робби может стать следующим агентом 007. Об этом рассказал актер Джордж Лэзенби, сыгравший Джеймса Бонда в шестой части. По его словам, Робби достаточно «дерзкая и напористая», и он готов вручить ей ключи от от знаменитого автомобиля Бонда.