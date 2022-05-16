Марго Робби может заменить Деппа в продолжении «Пиратов Карибского моря»

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер предупредил, что в продолжении серии не появится Джек Воробья в исполнении Джонни Деппа. Об этом написало ИА Nation News.

Teleprogramma.pro написала, что в разработке находится два сценария продолжения «Пиратов Карибского моря». В одном из них Марго Робби намечена на исполнение главной роли.

Уточняется, что Деппа исключили из актерского состава «Пиратов» на фоне скандала с экс-супругой Эмбер Херд, которая обвинила артиста в домашнем насилии.