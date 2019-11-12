Маргарита Симоньян презентовала свою книгу «Черные глаза»

«Если кто-то посмеется, а кто-то, может быть, где-то всплакнет в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой… В этой книге собраны все мои рассказы за 15 лет», — отметил Маргарита Симоньян.

Презентация книги прошла в понедельник, 11 ноября. На ней главред RТ прочитала некоторые отрывки из собственного сборника.

На мероприятии присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина, бывший вице-премьер и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.