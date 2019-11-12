  • Маргарита Симоньян презентовала свою книгу «Черные глаза»

    12 ноября 2019, 17:28

    Ольга Ситникова

    В Москве прошла презентация сборника рассказов главного редактора RT Маргариты Симоньян. Книга называется «Черные глаза», сообщил сайт RT.

    «Если кто-то посмеется, а кто-то, может быть, где-то всплакнет в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой… В этой книге собраны все мои рассказы за 15 лет», — отметил Маргарита Симоньян.

    Презентация книги прошла в понедельник, 11 ноября. На ней главред RТ прочитала некоторые отрывки из собственного сборника.

    На мероприятии присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина, бывший вице-премьер и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.