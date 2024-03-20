Культура 20 марта 2024, 15:38 Марафон «Культура: погружение» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 24 марта

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Сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде стартовал марафон «Культура: погружение». Мероприятия организовали по поручению мэра Юрия Шалабаева. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городской департамент культуры.

Каждый день до 24 марта будет посвящен определенному направлению: музеям, театрам, музыке, искусству. Так, любой желающий сможет почувствовать себя в роли актера.

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Для жителей и гостей административного центра откроются мастер-классы, выставки и другие встречи.