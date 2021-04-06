Жириновский объяснил, чем ему не нравится песня Манижи для Евровидения

Песня «Русская женщина» исполнительницы Манижа не понравилась лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому потому, что высказанные ею оценки унижают достоинства человека. Глава фракции подчеркнул, что его мнение никак не связано с национальной принадлежностью певицы.

В своем Telegram-канале Жириновский подчеркнул, что поддерживает позицию спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая поручила проверить результаты голосования на Первом канале, из-за которого на Евровидение поедет от России Манижа.

Лидер ЛДПР привел выдержки из композиции и посетовал, что думский комитет по культуре «опять спит и не реагирует».

«Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы… Вот такие слова, такие оценки русской женщины действительно не подходят, чтобы представлять нашу страну на зарубежном фестивале. В песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человек», — заявил Жириновский.

Песню Манижи «Русская женщина» назвал «барахлом и симулякром» сенатор Алексей Пушков.