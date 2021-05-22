Manizha выступила в финале Евровидения с песней Russian Woman. Видео

Представительница России Manizha выступила в финале Евровидения в Нидерландах. Она вышла на сцену пятой в объемном платье из лоскутов, которые присылали со всех уголков России. Певица исполнила трек Russian Woman.

Перед исполнительницей из России на сцену вышли участники из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии.

Manizha — известная российская певица, уроженка Таджикистана. На конкурсе она исполнила песню Russian Woman — певица выступила в платье, которое сшили из лоскутков из разных уголков РФ.

В своем Instagram она запустила фотопроект, посвященный русским женщинам, которые вместе с ней исполняют песню. Герои проекта рассказали, в чем заключается природа русской женщины. Сама Manizha отметила, что в день финала Евровидения хочет насладится атмосферой от начала до конца. Она подчеркнула, что заслужила это.

Выступление российской певицы в официальном канале Евровидения на YouTube за четыре дня собрало более 10 миллионов просмотров. При этом ролик Manizha с национального отбора посмотрели 11 миллионов раз. Это сделало певицу самой популярной среди остальных участников.