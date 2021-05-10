Manizha предсказала появление в России аналога Black Lives Matter

Певица Manizha (Манижа Сангин) испугалась, столкнувшись с нападками после отбора на Евровидение от России. Неприятие, буллинг и травля, по ее словам, до сих пор существует в обществе. Исполнительница считает, что в противовес этому может появиться движение против ксенофобии.

«Недавно кто-кто сравнивал, говоря о волне Black Lives Matter в Америке, что у нас такого быть не может. Такого не может, но может что-то другое. Бытовой расизм в нашей стране, к сожалению, широко распространен», — сказала Manizha mk.ru.

Она отметила, что много раз слышала в свой адрес: «Ты то ли таджичка, то ли узбечка, то ли казашка, то ли цыганка. Да какая разница, вы все на одно лицо».

Певица «научилась смеяться в ответ». Однако до отбора на конкурс Manizha не подозревала, что реакция на ее песни «может быть настолько радикальной».

На Евровидении исполнительница выступит с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она уже прибыла в Нидерланды, где состоится конкурс.

Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит под третьим номером в первом полуфинале.