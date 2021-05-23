Manizha назвала фаворита на Евровидении

Российская певица Manizha заявила, что не расстроится, если на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 победит кто-то другой. Она назвала своего фаворита среди участников — это певец Gjon’s Tears из Швейцарии.

Певица заявила телеканалу «Звезда», что ей очень нравится швейцарский исполнитель. Он чистый и настоящий, а это большая редкость.

«Потому что все остальные — это очень постановочные шоу, это образ, а в нем есть ирония, которую я люблю, которую я чувствую в себе. В нем есть простота, в нем есть страх. Это чувствуется, и это круто», — заявила певица.

Manizha заявила, что на конкурсе нет участников, из-за победы которых она бы расстроилась. Она огорчится только том случае, если победит предвзятость при оценке участников.

«Я бы расстроилась, если бы кто-то не выиграл, наверное. Я бы расстроилась, если бы выиграла предвзятость… Мне бы хотелось, чтобы ее не было, мне бы хотелось, чтобы мы оценивали друг друга по тому, какие мы люди, а не по тому, как складывалась политика», — сказала она.

Manizha призналась, что хотела бы стать частью Eurovision family и «в других активностях участвовать». Но это не значит, что она будет по 10 раз ездить на конкурс от своей страны.

Российская певица Manizha пятой выступила в финале Евровидения в Нидерландах. Она исполнила трек Russian Woman.