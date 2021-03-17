Певица Manizha на своем канале в YouTube опубликовала ролик «расследования» под названием «Может ли это… представлять Россию на Евровидении?». В подписи к ролику говорится, что только сегодня первые 1,5 миллиона ботов в комментариях получат специальный приз.

Сам ролик начинается с перечисления различных событий 2020 года — от пожаров в Австралии и пандемии до захвата Капитолия. «Мы думали, что все худшее уже позади. Но тут появилась она», — резюмировал диктор. После этого появились сообщения о победе Manizha в национальном отборе на будущий музыкальный конкурс.

Сама певица стала ведущей. Как она пояснила, ее программа называется «Ваша представительница», где ваша представительница расскажет, кто такая ваша представительница в вашем представлении.

Выпуск прервала реклама, где желающим представить Россию на Евровидении предложили купить эту возможность за 2,99.

«Ты можешь погулять по вечернему Роттердаму, попробовать на вкус знаменитый голландский люля и посмотреть в зеркало с осознанием, что ты мог родиться собакой. Купив возможность представить свою страну на Евровидении прямо сейчас, ты получишь набор кухонных ножей De Vitto De Vittoria в подарок», — пообещали авторы.

Экспертом в программе «Ваша представительница» стал специалист в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования. Он рассказал, что по комментариям в социальных сетях выяснить, кто такая Manizha, не удалось. Для этого ученые провели эксперимент и выкрали из квартиры певицы ее скелет, пока она спала.

«Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто нерусская, она вообще не человек. Манижа — это соль», — заявил он. В качестве доказательства он представил ролик с мексиканским мужчиной, который лизнул плечо исполнительницы, а после выпил текилу.

«Да, это соль, но кем бы она ни была, представлять нашу страну она не имеет никакого права», — заявил герой.

В конце выпуска авторы видео анонсировали вторую серию своего расследования, в котором пообещали раскрыть, сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы они отказались от поездки на Евровидение.

Manizha победила на национальном отборе на Евровидение с песней «Русская женщина». Но выбор исполнительницы и песни понравился не всем. В социальных сетях появилось множество комментариев о неудачной песне и неправильной артистке.

Сама певица заявила, что до сих пор не понимает, что плохого она сделала, чтобы ее так полоскали.

«До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю», — призналась она.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. На официальном канале конкурса в YouTube клип на песню «Русская женщина» собрал почти четыре миллиона просмотров и 8,6 тысячи лайков.