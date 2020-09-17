«Мандалорец» и «Хранители» завоевали 9 статуэток «Эмми»

Два сериала собрали в совокупности девять наград, из них пять принадлежат «Мандалорцу», а четыре статуэтки — «Хранителям».

Космовестерн «Мандалорец» награжден за работу художника и монтаж звука в первых двух эпизодах, серия «Ребенок» завоевала статуэтку за лучшие спецэффекты. А австралийский кинооператор Грег Фрейзер стал лауреатом премии за лучшую операторскую работу.

Благодаря «Мандалорцу» платформа Disney+ получила свои первые премии Американской телеакадемии.

Сериал «Хранители» от HBO отметили наградами за сведение звука, костюмы и монтаж. Статуэтку за операторскую работу также получил Грегори Миддлтон.

В сюжете «Мандалорца» лежит история охотника за головами из киновселенной «Звездные войны». Сценарист — Джон Фавро. Сериал «Хранители» снят по графическому роману Алана Мура и Дэвида Гиббонса. Режиссер — Деймон Линделоф.

В 2020 году церемония вручения «Эмми» проходит в несколько этапов, разделенных по дням. Главная часть церемонии состоится 20 сентября. На ней вручат награды лучшим актерам и режиссерам, отметил сайт NEWS.ru.