facebook_pixel
    17 сентября 2020, 17:46

    «Мандалорец» и «Хранители» завоевали 9 статуэток «Эмми»

    Алена Макаренко

    Сериалы «Мандалорец» и «Хранители» собрали наибольшее количество статуэток премии «Эмми» в номинациях за технические достижения. Об этом сообщил TVline.
    «Мандалорец» и «Хранители» завоевали 9 статуэток «Эмми»

    Два сериала собрали в совокупности девять наград, из них пять принадлежат «Мандалорцу», а четыре статуэтки — «Хранителям».

    Космовестерн «Мандалорец» награжден за работу художника и монтаж звука в первых двух эпизодах, серия «Ребенок» завоевала статуэтку за лучшие спецэффекты. А австралийский кинооператор Грег Фрейзер стал лауреатом премии за лучшую операторскую работу.

    Благодаря «Мандалорцу» платформа Disney+ получила свои первые премии Американской телеакадемии.

    Сериал «Хранители» от HBO отметили наградами за сведение звука, костюмы и монтаж. Статуэтку за операторскую работу также получил Грегори Миддлтон.

    В сюжете «Мандалорца» лежит история охотника за головами из киновселенной «Звездные войны». Сценарист — Джон Фавро. Сериал «Хранители» снят по графическому роману Алана Мура и Дэвида Гиббонса. Режиссер — Деймон Линделоф.

    В 2020 году церемония вручения «Эмми» проходит в несколько этапов, разделенных по дням. Главная часть церемонии состоится 20 сентября. На ней вручат награды лучшим актерам и режиссерам, отметил сайт NEWS.ru.

    Новости SMI.FM