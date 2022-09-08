Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема Парка» | 360°

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Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема Парка»

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Бизнесмен Александр Мамут ушел с поста председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема парка» и вышел из его состава. Об этом генеральный директор объединенной киносети Алексей Васясин рассказал РИА «Новости».

По его словам, место пока вакантно.

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Также об уходе Мамута сообщила в своем Telegram-канале обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина. Она отметила, что решение о назначении нового председателя и об изменениях в составе совета директоров киносети примут позднее. Альперина также напомнила, что в состав объединенной киносети входит 76 кинотеатров в 30 российских городах.

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По данным «Коммерсанта», бизнесмен приобрел «Синема парк» в 2017 года у сына сенатора Сулеймана Керимова, а «Формулу кино» купил через месяц у предпринимателя Михаила Фридмана и его партнеров.

Мамут занимает 41-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Его состояние превышает два миллиарда долларов.

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