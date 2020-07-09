Малыша Йоду нарисуют в центре Кургана

Персонажа, известного благодаря сериалу «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн», нарисуют в рамках проекта «Арт-шкафы». Фон изображения планируется наполнить большим количеством деталей.

«Следующего будем рисовать Йодика», — заявил Чумак.

Помимо этого героя художники выполнят еще одну работу — с помощью точечной росписи.

В 2020 году кураторы проекта хотят украсить семь телекоммуникационных шкафов в центре Кургана. Создатели «Арт-шкафов» намерены изобразить хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, внедрившего новый способ сращивания костей при переломах. Также они хотят нарисовать селекционера и новатора сельского хозяйства СССР Терентия Мальцева.

Участники проекта приступили к раскраске телекоммуникационных шкафов города в 2018 году. Они уже украсили Курган изображениями юмориста Юрия Гальцева, музыкального продюсера Максима Фадеева и основателя Кургана Тимофея Невежина. Всего выполнено 11 работ разной сложности. Накануне художники обновили шкаф рядом с роддомом, на нем они запечатлели семью белых медведей. Организаторы собирают деньги на арт-объекты с помощью пожертвований.