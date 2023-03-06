Культура 06 марта 2023, 14:50 Малую Садовую улицу в Петербурге превратят в пространство Цирка Чинизелли

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В Петербурге 9 марта откроется выставка «Вокруг манежа», посвященная цирковому искусству. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На Малой Садовой улице в историческом центре города разместят 100 рисунков, которые прислали юные петербуржцы. Выставка продлится две недели. На время ее проведения улица превратится в пространство Цирка Чинизелли.

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Перед церемоний открытия выставки жюри выберет восемь лучших работ начинающих художников. Все они получат грамоты и призы.

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