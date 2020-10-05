«Максимально четко и продумано»: Пилоты Ми-8 рассказали о съемках у Нолана

Режиссер Кристофер Нолан в своем последнем фильме «Довод» практически все сцены снимал вживую, сведя использование компьютерной графики к минимуму. В одной из сцен участие принимал вертолет Ми-8. Пилоты Йозеф Остролукий и Пало Михо рассказали, какую задачу поставил перед ними режиссер и поделились впечатлениями от работы с кинодеятелем.

Съемки «Довода» проходили в Эстонии, Индии, США, Великобритании и Дании. Над эпизодом с участием вертолета группа работала в Италии. Для управления машиной пригласили профессиональных пилотов из европейского подразделения российской компании UTair.

«В нашу задачу входило подлететь к специально арендованной и оборудованной яхте, высадить актеров и сразу же улететь», — рассказали Остролукий и Михо.

Перед полетом их привезли на яхту. Пилоты внимательно осмотрели место и выслушали наставления режиссера, с какой стороны подлетать и куда высаживать пассажиров. После пробного прогона сцены начались съемки.

«Всего сделали три дубля — все прошло отлично. Все было максимально четко и продумано, все мелочи учтены», — поделились своими впечатлениями пилоты.

Фильм «Довод» стал первой кинопремьерой после массового закрытия кинотеатров по всему миру из-за пандемии коронавируса. Но в мировом прокате сборы картины оказались небольшими: всего 285 миллионов долларов при затратах на съемку 200 миллионов.