Максим Фадеев нелицеприятно высказался о новогодних эфирах

Фадеев назвал «неактуальными» для современного зрителя праздничные эфиры. Он признался, что в последние годы не смотрит «передачи, где всем известные звезды празднуют свои „огоньки“». По его словам, этот застой, к примеру на Первом канале, продолжается, по вине Константина Эрнста.

«Спросите у Константина Эрнста. Он знает. Он все знает: куда что делось, кто делся. Вы у него узнайте, этот человечек знает все, кого он куда распихал, кому он что запрещал. Это был его маленький гешефт, вот и все, что касается этого господина. Пока на этом телеканале сидит этот полупрофессионал уже, полупокер, мы будем иметь то, что мы имеем. Так будет всегда до тех пор, пока Эрнст сидит на этом стуле. Все», — жестко заметил он.

Под раздачу попали и другие медиаменеджеры, в том числе, Аксюта и Гохштейн. Фадеев назвал их «непрофессионалами, далекими от музыки» и подчеркнул, что пока у руля такие руководители, ситуация не изменится.