  • Максим Фадеев и новые артисты лейбла MALFA отправятся в кругосветку

    11 ноября 2019, 22:29

    Валерия Шафирко

    Продюсер Максим Фадеев и компания MALFA отправляются в кругосветное путешествие для написания нового альбома. Об этом продюсер рассказал в видеозаписи, опубликованной в личном Instagram-аккаунте.

    «Мы выезжаем всем составом MALFA на 111 дней для написания альбомов», — сказал продюсер в видеообращении.

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    Фадеев также отметил, что о точных сроках начала кругосветки и о ее участниках будет сообщено позже, а в опубликованном ролике он рассказывает об идее. По его словам, в путешествие также поедет и съемочная группа, а работа над новыми альбомами будет проходить в океане. В ходе кругосветки будут проходить трансляции, в ходе которых зрители смогут увидеть, как все будет происходить.

    В комментариях пользователи Instagram хорошо встретили идею Фадеева. Поклонники и подписчики пожелали продюсеру удачи в осуществлении его идеи.

    30 октября стало известно, что компания MALFA, которой руководит Фадеев, прекратила сотрудничество с артистами лейбла. Исключений ни для кого сделано не было. Запись официального заявления Фадеева была опубликована на канале MALFA на YouTube.