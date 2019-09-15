Маккартни и Старр запишут кавер-версию последней песни Леннона

Леннон сочинил композицию Grow Old with Me («Взрослей со мной») в 1980 году. Тогда он готовил студийный альбом Double Fantasy в соавторстве с Йоко Оно. В декабре того же года музыканта застрелили возле его квартиры на Манхэттене.

По словам Старра, он не знал о существовании демоверсии песни. Секретом с ним поделился продюсер Джек Дуглас. После этого Старр решил: произведение заслуживает профессиональной записи.

Песни The Beatles, Queen и Nirvana внесли в список для школьников Подробнее

В кавере прозвучит еще и строчка из композиции Here Comes The Sun четвертого участника The Beatles, соло-гитариста Джорджа Харрисона.

«Так что в каком-то смысле нас будет четверо», — отметил Старр.

Маккартни и Старр вместе отправятся в студию. Кавер-песня выйдет в свет 25 октября. Она войдет в новый альбом барабанщика The Beatles — What’s My Name. Как написало издание, Grow Old with Me будет последним сотрудничеством между двумя оставшимися членами The Beatles.

С момента распада «жуков» Маккартни и Старр несколько раз работали вместе в студии. В предыдущий раз они записывали альбом Старра Give More Love.

Композиция Grow Old with Me предназначалась для альбома Double Fantasy. Однако в то время Леннон и Оно хотели успеть доделать свою пластинку к Рождеству, поэтому отложили запись песни на 1981 год. А 8 декабря Леннона убили.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, которая появилась в 1960 году. В нее входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Всего они выпустили 13 студийных альбомов и записали 211 песен. Коллектив завоевала 10 «Грэмми», получил ордена Британской империи и оказался на первом месте в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.