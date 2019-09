Маккартни и Старр запишут кавер-версию последней песни Леннона

Участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за много лет выступят вместе. На этот раз их объединила песня, которую Джон Леннон записал незадолго до своей смерти. Об этом сообщила The Guardian

Леннон сочинил композицию Grow Old with Me («Взрослей со мной») в 1980 году. Тогда он готовил студийный альбом Double Fantasy в соавторстве с Йоко Оно. В декабре того же года музыканта застрелили возле его квартиры на Манхэттене.

По словам Старра, он не знал о существовании демоверсии песни. Секретом с ним поделился продюсер Джек Дуглас. После этого Старр решил: произведение заслуживает профессиональной записи.

В кавере прозвучит еще и строчка из композиции Here Comes The Sun четвертого участника The Beatles, соло-гитариста Джорджа Харрисона.

«Так что в каком-то смысле нас будет четверо», — отметил Старр.

Маккартни и Старр вместе отправятся в студию. Кавер-песня выйдет в свет 25 октября. Она войдет в новый альбом барабанщика The Beatles — What’s My Name. Как написало издание, Grow Old with Me будет последним сотрудничеством между двумя оставшимися членами The Beatles.

С момента распада «жуков» Маккартни и Старр несколько раз работали вместе в студии. В предыдущий раз они записывали альбом Старра Give More Love.

Композиция Grow Old with Me предназначалась для альбома Double Fantasy. Однако в то время Леннон и Оно хотели успеть доделать свою пластинку к Рождеству, поэтому отложили запись песни на 1981 год. А 8 декабря Леннона убили.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, которая появилась в 1960 году. В нее входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Всего они выпустили 13 студийных альбомов и записали 211 песен. Коллектив завоевала 10 «Грэмми», получил ордена Британской империи и оказался на первом месте в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.