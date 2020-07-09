Макет ракеты Циолковского покажут на ВДНХ

Коллекцию центра дополнили новыми историческими и интерактивными экспонатами. Для посетителей подготовили новую мультимедийную зону. Она посвящена, в частности, спутнику «ВДНХ-80», запущенному в 2019 году. Также в ней разместят макет орбитальной станции «Салют-6» и макет ракеты по проекту Циолковского.

Этот летательный аппарат внешне сильно отличался от современных ракет-носителей. Ученый разработал проект за 50 лет до первых полетов в космос, он так и не был реализован. Теперь же специалисты воссоздали наглядную модель ракеты по чертежам.

Кроме того, в начале экспозиции в зоне «КБ-1. Космический бульвар» покажут проект ракетного поезда.

Среди новинок экспозиции числится опытный вариант гермошлема ГШ-6. Его используют космонавты и пилоты высотных перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31.

Коллекцию архивных документов центра пополнили артефакты, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедицией 1950–1960 годов. Она имела большое значение во время первого полета человека в космос.

Помимо этого в центре выставят подлинное удостоверение первого командира тихоокеанской экспедиции Юрия Максюты, схему размещения кораблей во время полета Юрия Гагарина и другие исторические документы.