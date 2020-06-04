Макаревич признался, что соскучился по выступлениям
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич выразил надежду, что этим летом состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие». Артиста процитировало ИА Nation News.
«Мы давно не играли, соскучились же музыканты и слушатели соскучились, так что я жду с трепетом», — признался музыкант.
Он предположил, что к концу июля все образуется и «Нашествие» все-таки удастся провести.
По данным информагентства, организаторы главного приключения этого лета продолжают подготовку к фестивалю несмотря на ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.