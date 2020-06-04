Макаревич признался, что соскучился по выступлениям

«Мы давно не играли, соскучились же музыканты и слушатели соскучились, так что я жду с трепетом», — признался музыкант.

Он предположил, что к концу июля все образуется и «Нашествие» все-таки удастся провести.

По данным информагентства, организаторы главного приключения этого лета продолжают подготовку к фестивалю несмотря на ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.