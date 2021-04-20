Майкл Китон снова исполнит роль Бэтмена

Артист Майкл Китон вновь сыграет Бэтмена. Об этом рассказал The Wrар, ссылаясь на кастинг-агентство актера IСМ.

Съемочные дни киноленты «Флэш» стартовали в Лондоне 19 апреля. Однако еще в марте актер был не уверен в том, что будет сниматься в проекте. Все оказалось в подвешенном положении из-за пандемии коронавируса.

«Я встревожен. Я слежу за ситуацией с коронавирусом в Великобритании больше, чем за чем бы то ни было еще. От этого все будет зависеть. Вот о чем я думаю в первую очередь. Гляжу на проект и прикидываю — это что, убьет меня? Если не убьет, то ладно», — рассказывает Китон.

Впервые Майкл Китон исполнил роль Бэтмена еще в 1989 году. Затем он вернулся к данному персонажу в 1992 на сьемках продолжения. Помимо Китона, роль Бэтмена в фильме исполнит Бен Аффлек. Это стало возможным, потому что по сюжету картины действие разворачивается в разных временных промежутках, добавили в «Газета.ru».