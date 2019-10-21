Лувр: «Мона Лиза» может треснуть пополам

СМИ раскрыли местонахождение «Спасителя мира» да Винчи Подробнее

Попасть в Лувр несколько затруднительно из-за тысячи любителей живописи, которые стоят в очередях, отметили собеседники. Поэтому они советуют зарезервировать билеты на сайте музея. Благодаря этому можно будет «избежать бесконечных очередей».

Кроме того, главные хранители рассказали, что «Мона Лиза» больше никогда не приедет в Москву. Ее визит в столицу в 1974 году был первым и последним. Известная картина очень хрупкая, поэтому руководство Лувра старается не перевозить ее.

«Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам», — отметил Дельевен.

За всю свою жизнь Леонардо да Винчи написал мало картин. Тем не менее в каждой из них он стремился к совершенству, разрабатывал новую технику изображения природы и других предметов. Именно это определило его большую популярность и в современном мире, объяснили представители музея.