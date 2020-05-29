Лувр могут открыть 6 июля

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что музеи могут открыться со 2 июня, а сады и парки — уже с выходных, с 30 мая.

Сад Карузель встретит гостей 30 мая, а сад Тюильри — 31 мая. Однако из соображений безопасности там будут запрещены массовые игры, также нельзя будет собираться компаниями больше 10 человек.

В музеях нанесут новую разметку, которая позволит создать условия для максимальной безопасности посетителей. Помимо этого гости обязаны приходить в музеи в масках.