Лукьяненко перечислил тренды фантастической литературы

Писатель Сергей Лукьяненко рассказал о популярных течениях современной фантастики. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Лукьяненко отметил, что сейчас в моде такой жанр, как «попаданцы» — когда главные герои попадают в какую-то историческую эпоху или вымышленный мир. В большинстве случаев в таких произведениях персонажи переигрывают какие-либо трагические моменты в истории человечества.

«Но в этих же рамках есть и действительно любопытные произведения, которые играют уже по-взрослому», — отметил Лукьяненко.

Писатель добавил, что еще один популярный жанр сейчас — это фэнтэзи. В таких книгах рассказывается про какие-то вымышленные миры, и это нравится многим читателям.

«Но при этом они все-таки стали более привязаны к нашей реальности, они не отрываются от нее полностью, не уходят в какие-то далекие королевства. За некоторыми исключениями, конечно», — отметил Лукьяненко.

Он привел в пример вселенную ведьмака, в которой просто пересказывается европейская история времен Второй мировой войны.

«И вот это, наверное, такая общая тенденция, что авторы сейчас стараются от нашей реальности до конца не отрываться», — заключил писатель.