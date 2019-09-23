Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов народную артистку СССР и лауреат Государственной премии Российской Федерации Аллу Пугачеву.

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Указ о присвоении награды за вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей и развитие эстрадного искусства опубликован пресс-службой главы Белоруссии.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября», — отмечается в сообщении.

В апреле 2019 года, поздравляя Аллу Пугачеву с юбилеем, Александр Лукашенко назвал певицу одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства.

«Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому — неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием», — цитирует президента Белоруссии «БЕЛТА».